Песков рассказал о здоровье и рабочем графике Путина

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Кремле рассказали о состоянии здоровья Президента России Владимира Путина, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.

«Президент простудился, но он продолжает работать», — сказал Песков.

Перенесено на более поздний срок совещание по микроэкономике, которое должно было состояться сегодня. Но это сделано из-за недостаточной подготовленности материала, который вынесен на обсуждение, сообщил представитель Кремля.

Также Президент отменил запланированную на завтра поездку на ВДНХ. «Это объяснимо. Зима, сами понимаете», — отметил Песков.

В ближайшие дни Путин проведет несколько публичных встреч, сообщил пресс-секретарь Президента.