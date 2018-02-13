(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинцы завоевали «золото» и «бронзу» на Всероссийском турнире по борьбе на поясах, которые прошли в городе Чернушка Пермского края и были посвящены памяти воинов-афганцев. Об этом сообщили в Управлении физкультуры и спорта исполкома Автограда.

В соревнованиях приняли участие 15 команд, в которые вошли 120 спортсменов из разных городов России. Спортсмены челнинской ДЮСШ «Витязь» стали победителями и призерами в своих весовых категориях.

Первые места завоевали Ильмир Марданшин в весовой категории до 71 кг и Аделя Газина в категории до 57 кг. «Бронза» досталась Булату Мусину в категории до 45 кг, Ралине Имамиевой в категории до 70 кг, Исмагилу Хаматову в категории до 60 кг, Альбине Миннибаевой в категории до 52 кг.