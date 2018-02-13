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Передовик производства Сания Загирова из Татарстана отметила столетний юбилей

13 февраля 2018, 17:20

Долгожительницу республики с юбилеем поздравил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Азат Мубаракшин.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Передовик производства из Татарстана, выполнившая на обувном комбинате семилетний план за пять лет, отметила столетний юбилей. Санию Загирову с праздником сегодня поздравил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Азат Мубаракшин, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Сания Загирова родилась в селе Большой Менгер Атнинского района. Жительница республики начала трудовую деятельность в 1934 году на кожевенно-обувном комбинате «Спартак» в Казани. В 1966 году на работе она выполнила семилетний план за пять лет и четыре месяца. За это жительница Казани получила звание Героя Социалистического Труда и орден Ленина. В 1973 году женщина вышла на заслуженный отдых.

В настоящее время ветеран труда проживает одна, но ее постоянно посещают родственники, социальные работники и члены общественной организации «Герои Татарстана», в которой она состоит.
 


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