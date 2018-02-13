Лорак, Малахов, Меладзе: Вице-президент Федерации конного спорта РФ выдал замуж дочь

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Вице-президент Федерации конного спорта России Владимир Туганов выдал дочь Светлану Туганову замуж, сообщает телеграмм-канал Super.

Торжество прошло в столичном ресторане «Сафиса». Среди гостей 20-летней невесты и ее избранника Заура Аликова присутствовали партнеры Туганова по бизнесу – постоянные резиденты списка Forbes Игорь Кесаев (с доходом 2,4 млрд долларов) и Сергей Кациев (с 1,1 млрд долларов). Также среди гостей были замечены музыкант Михаил Турецкий, IT-girl Ольга Калаева и Тамара Дзуцева.

Развлекательная программа обошлась в десять миллионов долларов. Ведущими были назначены Андрей Малахов и певица Аврора. Для гостей торжества выступали Валерий Меладзе, Ани Лорак, итальянский тенор Алессандро Сафина и многие другие артисты.

Невеста сменила два свадебных наряда. Сначала она была одета в осетинский костюм, а затем переоделась в роскошное белое платье в пол. На бриллиантовые украшения невесты ушло четыре миллиона рублей.

Публикация от @svetikkt Фев 11, 2018 в 12:46 PST