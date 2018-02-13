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Рустам Минниханов осмотрел обновленный цех Зеленодольского завода им. Горького

13 февраля 2018, 15:08 , Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов осмотрел обновленный цех Зеленодольского завода им. Горького Трубомедницкий цех Зеленодольского завода создает трубопроводы и энергоустановки судов.

(Зеленодольск, 13 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). На Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького открылся модернизированный трубомедницкий цех. Обновленные площади предприятия осмотрел лидер республики Рустам Минниханов. 

Трубомедницкий цех № 6 является уникальным подразделением завода. После модернизации в помещении разместилось современное оборудование для создания, сборки и монтажа ключевых систем судов. Среди них — трубопроводы, энергоустановки, системы вентиляции и другие детали. За год цех выпускает около 30 км труб, рассказал начальник отдела технического перевооружения и бережливого производства Алексей Конышев. 

Рабочая поездка в Зеленодольский муниципальный район

Работы по модернизации цеха стартовали в прошлом мае, рассказали в пресс-службе предприятия. Они проходили в рамках ФЦП «Развитие ОПК до 2020 года». 

Помимо нового оборудования в цехе обновили кровлю, создали склады, а также улучшили бытовые условия рабочих (для них сделали комнату питания, технический архив и комнату мастеров). 

Рабочая поездка в Зеленодольский муниципальный район

Президент Татарстана обошел новый цех, встретился с рабочими и пожелал им трудовых успехов на обновленном производстве.


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