Рустам Минниханов осмотрел обновленный цех Зеленодольского завода им. Горького

(Зеленодольск, 13 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). На Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького открылся модернизированный трубомедницкий цех. Обновленные площади предприятия осмотрел лидер республики Рустам Минниханов.

Трубомедницкий цех № 6 является уникальным подразделением завода. После модернизации в помещении разместилось современное оборудование для создания, сборки и монтажа ключевых систем судов. Среди них — трубопроводы, энергоустановки, системы вентиляции и другие детали. За год цех выпускает около 30 км труб, рассказал начальник отдела технического перевооружения и бережливого производства Алексей Конышев.

Работы по модернизации цеха стартовали в прошлом мае, рассказали в пресс-службе предприятия. Они проходили в рамках ФЦП «Развитие ОПК до 2020 года».

Помимо нового оборудования в цехе обновили кровлю, создали склады, а также улучшили бытовые условия рабочих (для них сделали комнату питания, технический архив и комнату мастеров).

Президент Татарстана обошел новый цех, встретился с рабочими и пожелал им трудовых успехов на обновленном производстве.