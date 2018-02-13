В Казани парня осудили за убийство обидчика тети

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Казани молодого человека осудили за убийство экс-сожителя тети, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале сентября 2017 года парень с компанией отдыхал на берегу озера Чебакса. В какой-то момент между ним и бывшим сожителем его тети возник конфликт. В пылу ссоры парень схватил кирпич и ударил им по голове потерпевшего. От полученных травм экс-сожитель родственницы потерял сознание. После этого молодой человек решил скрыть свое преступление и выбросил тело в озеро.

Причиной конфликта между мужчинами стали отношения между тетей подсудимого и погибшим. Как сообщил следствию обвиняемый, сожитель тети долгое время преследовал его родственницу и ее ребенка. В какой-то момент он стал угрожать бывшей сожительнице расправой. Испугавшись, женщина обратилась к племяннику за помощью.

Подсудимый свою вину полностью признал.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.



