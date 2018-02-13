ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на 1 пп

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). По продукту «Кредит наличными» (до 5 млн рублей на срок до пяти лет) размер процентной ставки уменьшен с 15 процентов до 13,9 процента.

В рамках рефинансирования теперь доступны кредиты от 12,5 процента годовых. Программа позволяет погасить до шести любых кредитов других банков — как залоговых, так и беззалоговых, на общую сумму до 3 млн рублей и сроком до 5 лет, без поручительства третьих лиц и во всех регионах присутствия банка. Это делает рефинансирование особо популярным для снятия обременения с недвижимости у ипотечных заемщиков, а также залога с автомобиля для экономии на полисе КАСКО. Кроме того, программа подходит для тех клиентов, которые хотят снизить платеж или переплату по кредиту.

Ставка по кредиту «Ипотечный бонус» снижена с 13,5 до 12,5 процента годовых. Этот займ в ВТБ могут получить клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит в любом российском банке. В рамках программы кредит наличными на сумму от 400 тысяч до 5 миллионов рублей предоставляется на срок до пяти лет.