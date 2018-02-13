В феврале будет издан сборник проповедей от Нияза Сабирова

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В феврале в свет выйдет второе издание книги «Чакыру» («Призыв») руководителя отдела дагвата ДУМ РТ Нияза хазрата Сабирова. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Книга будет состоять из трех частей. В первой части предполагается размещение пятничных, праздничных и свадебных проповедей с переводом. Во второй – праздничные и пятничные проповеди. В третью войдут статьи о татарских религиозных ученых.

Первый сборник Нияза Сабирова, содержащий 26 лучших проповедей, истории из жизнеописания пророка Мухаммеда, материалы о покаянии, морально-нравственных аспектах жизни, значении ханафитского мазхаба, был издан в 2012 году.

Книга вызвала большой интерес у религиозных деятелей. В связи с этим было принято решение издать вторую книгу, пояснили в пресс-службе.

«Мы надеемся, что книга "Чакыру" станет надежным подспорьем для имамов», — отметил автор Нияз хазрат Сабиров.