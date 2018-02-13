Власти Набережных Челнов выкупят здание РК «Колизей» за 36,8 млн рублей

(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Власти Набережных Челнов выкупили здание РК «Колизей», в котором после реконструкции должен разместиться татарский драматический театр, за 36,8 млн рублей. Об этом сообщили на совместном заседании постоянных комиссий Городского Совета. Здание будет приобретено за счет остатков средств бюджета 2017 года.

Известие о том, что челнинские власти намерены выкупить РК «Колизей» в поселке ЗЯБ и передать его татарскому театру, прозвучало еще в 2016 году. Интрига сохранялась весь прошлый год. На вопросы журналистов, когда же начнется реконструкция «Колизея», глава города Наиль Магдеев неоднократно сообщал, что идут переговоры с владельцем объекта.

Летом 2017 года Магдеев сообщил, что процесс приобретения «Колизея» затягивается по двум причинам. Во-первых, у владельца оказались не до конца оформленными документы на объект. Во-вторых, возникли сложности с оценкой здания.

«Естественно, покупателю хочется взять подешевле, а продавцу — продать подороже. Мы заказали третью дополнительную оценку, чтобы была объективная картина. Сумма — ориентировочно около 90 млн рублей», — отметил глава Челнов.

И только под Новый год стало известно, что власти Челнов завершили сделку по зданию РК, и идет работа над проектно-сметной документацией. При этом Магдеев ловко ушел от ответа на вопрос о цене сделки. Лишь заметил, что существует договоренность о том, что город выкупает здание, а республика финансирует его реконструкцию.