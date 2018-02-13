Татарстан попал в десятку самых «счастливых» регионов России

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Татарстан занял седьмое место в рейтинге российских городов и регионов по упоминаемости в социальных сетях в контексте «счастье» по итогам января этого года. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская область. Топ-10 замкнули Новосибирская область, Татарстан, Башкортостан, Свердловская область и Красноярский край.

Рейтинг подготовлен на основе упоминаний регионов в популярных социальных сетях, в том числе Facebook, Вконтакте, Instagram.