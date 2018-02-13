У ТОСЭР «Чистополь» более 20 потенциальных резидентов

(Чистополь, 13 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). Более 20 потенциальных резидентов подтвердили свои намерения реализовать инвестиционные проекты на территории Чистополя, заявил глава района Дмитрий Иванов на заседании Совета Чистопольского района РТ, посвященном итогам 2017 года и задачам на 2018 год.

«Теперь нам предстоит большая и серьезная работа, чтобы наши ожидания стали реальностью и способствовали открытию в городе новых предприятий. На сегодняшний день у нас уже больше 20 потенциальных резидентов, которые подтвердили свои намерения реализовать инвестпроекты. 25 компаний приступили к формированию заявок», — рассказал Иванов.

В прошлом году 18 моногородов России претендовали на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Шестерым из них был присвоен статус ТОСЭР, среди которых Чистополь, Нижнекамск и Зеленодольск.

«Это ничего не значит. Придется работать с инвесторами, потому что очень хорошие условия, но под лежачий камень вода не течет. У вас все для этого есть», — прокомментировал Президент РТ Рустам Минниханов.