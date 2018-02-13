В Казани главные гулянья Масленицы пройдут в Ледовом городке у Центрального стадиона

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Главной площадкой празднования 17 февраля Масленицы в Казани станет Ледовый городок у Центрального стадиона, анонсирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 11 часов утра здесь будут организованы ярмарка товаров, фольклорная (с русскими народными забавами) и конкурсно-игровая площадки. Также можно будет покататься на ледяных горках, аттракционах, хаски и пони. Кроме того, для гостей праздника славянской культуры «Широкая Масленица-2018» пройдут мастер-классы по хождению на ходулях, народным танцам и изготовлению обереговых кукол и памятных монет.

Торжественное открытие народных гуляний намечено на 12 часов. Проводы зимы украсят фольклорные песни и танцы, конкурс частушечников, номера с элементами циркового искусства, театр Петрушки, а также театрализованное представление с традиционным обрядом сжигания чучела Масленицы.

По традиции гости смогут попробовать разнообразные блины и пряники, выпеченные по старинным русским рецептам.

В течение двух дней, 17 и 18 февраля, Маслиничные гулянья пройдут и в районах Казани.

Как и у Центрального стадиона, 17 февраля в 11 часов праздник начнется в парке «Крылья Советов». В 12 часов он стартует в Доме культуры «Вознесенское» (ул. Нардуган, д. 45). В 13 часов праздновать начнут в Доме культуры «Нагорный» по адресу: ул. Локаторная, д. 25б. Позже всех, в 14 часов, праздничная программа начнется на площади у Дома культуры в поселке Мирный.

На следующий день, 18 февраля, с 10 часов народные гулянья начнутся в лесопарке «Лебяжье», а в 11 часов – в Горкинско-Ометевском лесу и в парке «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой.

В организации праздника участвуют Русское национально-культурное объединение РТ, мэрия Казани, Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана, Министерство культуры республики. В программу празднования могут быть внесены изменения, отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.