Решения о новых выплатах сельским мамам из Татарстана принимаются в течение десяти дней

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Вопрос о назначении новых единовременных выплат при рождении первого или третьего ребенка для жительниц сел из Татарстана будет решаться в течение десяти рабочих дней после подачи заявления. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Единовременная выплата назначается, если обращение за ней в социальную защиту последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребенка. Заявление можно подать в электронном виде на портале госуслуг РТ или принести в отделение Республиканского центра материальной помощи, в социальную защиту по месту жительства», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Чтобы оформить заявление о назначении единовременной выплаты при рождении ребенка от матери потребуются следующие документы: паспорт, реквизиты банковского счета, копия свидетельства о рождении ребенка или нескольких детей. В случае смерти матери или лишения ее родительских прав за выплатой может обратиться отец ребенка или опекун. Им потребуется принести копию свидетельства о смерти матери или копию доверенности. Остальные сведения специалисты Республиканского центра материальной помощи получат на основании межведомственных запросов.

«После десяти рабочих дней заявитель получит ответ о принятом решении в отношении назначения единовременной выплаты указанным в заявлении способом – SMS-сообщением или электронной почтой. По письменному запросу решение о назначении единовременной выплаты при рождении ребенка или об отказе в ее назначении оформляется в письменном виде», – уточнили в пресс-службе Минтруда РТ.

Как сообщалось ранее, единовременные выплаты полагаются женщинам при рождении первого и третьего ребенка, проживающим в сельской местности Татарстана не менее трех лет. Женщины в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка с этого года будут получать единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

