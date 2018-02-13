Рустам Минниханов посоветовал главе Чистопольского района взять пример с Айрата Хайруллина

(Чистополь, 13 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал власти Чистопольского района увеличить объемы производства в сельском хозяйстве. Об этом он заявил на заседании Совета Чистопольского района РТ, посвященном итогам 2017 года и задачам на 2018 год.

«Если взять даже молоко. Вы производите 62 тонны молока (в день — прим. Т-и), у вас 22-е место в республике. Этого явно недостаточно. Я понимаю, в Альметьевске и Бугульме есть нефтяники. Но здесь у вас почва, география, люди — все есть. Только Кукмор если взять, они в четыре раза больше вас производят молока. И там никакие инвесторы не пришли, местные ребята показывают такие результаты. Надо поддерживать своих», — рассказал Минниханов.

Лидер республики привел в пример Альметьевский район, где реализуются такие проекты, как Овощная долина и Ягодная долина. «У вас потребности города 5,7 тыс. т картофеля, вы выращиваете 0,8 тыс. т. Даже овощи для себя вы не выращиваете», — отметил Минниханов.

«Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2018 года в сельскохозяйственных предприятиях насчитывается 16 тыс. 562 головы. Общий валовый надой составил 28 тыс. т молока. На одну корову было надоено в среднем 50,1 тыс. кг молока. Этот показатель меня как главу агропромышленного района не устраивает. На этот год перед собой ставим задачу достижения надоя до 5 тыс. 200 кг на одну корову», — заявил в своем выступлении глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.