(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). «Всемирный Парамузыкальный фестиваль» объявил прием заявок в форме дистанционного видеосмотра номеров. Прием продлится до 31 марта, сообщает Минкультуры РТ.
Концерты фестиваля пройдут несколькими турам по городам России. Первое мероприятие состоится уже в конце мая.
В фестивале могут принимать участие вокалисты и танцоры в номинациях: пение, художественное слово, танец на колясках, пластический номер, ударные инструменты, струнные инструменты, народные инструменты и других категориях. В программе предусмотрено широкое жанровое разнообразие, она состоит из 22 номеров живого исполнения.
Порядок составления заявок на участие и их передачи в худсовет – на сайте парамузыкальный.рф, либо по запросу – parmusicalfest@mail.ru
Фестиваль проводится с 2009 года.