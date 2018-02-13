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Культура

«Всемирный Парамузыкальный фестиваль» объявил прием заявок

13 февраля 2018, 21:30

Прием продлится до 31 марта.

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). «Всемирный Парамузыкальный фестиваль» объявил прием заявок в форме дистанционного видеосмотра номеров. Прием продлится до 31 марта, сообщает Минкультуры РТ.

Концерты фестиваля пройдут несколькими турам по городам России. Первое мероприятие состоится уже в конце мая.

В фестивале могут принимать участие вокалисты и танцоры в номинациях: пение, художественное слово, танец на колясках, пластический номер, ударные инструменты, струнные инструменты, народные инструменты и других категориях. В программе предусмотрено широкое жанровое разнообразие, она состоит из 22 номеров живого исполнения.

Порядок составления заявок на участие и их передачи в худсовет – на сайте парамузыкальный.рф, либо по запросу – parmusicalfest@mail.ru

Фестиваль проводится с 2009 года.


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