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В Казани уроженку Латвии будут судить за кражу украшений на 50 тысяч рублей

13 февраля 2018, 14:34

В Казани уроженку Латвии будут судить за кражу украшений на 50 тысяч рублей В момент совершения преступления женщина была пьяна.

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Казани перед судом за кражу керамических часов и ювелирных изделий предстанет уроженка Латвии, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

41-летнюю женщину обвиняют по статье «Кража».

В январе женщина находилась в гостях у своего знакомого на улице Ершова. Будучи нетрезвой, она решила украсть из квартиры керамические часы и ювелирные украшения. Всего она «вынесла» ценностей на 50 тысяч рублей. Свою вину женщина полностью признала.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Казани.
 


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