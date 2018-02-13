В Казани уроженку Латвии будут судить за кражу украшений на 50 тысяч рублей

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Казани перед судом за кражу керамических часов и ювелирных изделий предстанет уроженка Латвии, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
41-летнюю женщину обвиняют по статье «Кража».
В январе женщина находилась в гостях у своего знакомого на улице Ершова. Будучи нетрезвой, она решила украсть из квартиры керамические часы и ювелирные украшения. Всего она «вынесла» ценностей на 50 тысяч рублей. Свою вину женщина полностью признала.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Казани.