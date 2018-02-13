Выгода России от сделки с ОПЕК составила 2,5 трлн рублей

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Дополнительные доходы бюджета России благодаря сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+ за последние два года составили 1,7 трлн руб., пишет «Газета.Ру».

За период с 2016 по 2017 год в бюджет РФ поступило около 1,7 трлн руб., компании получили около 700 млрд руб., то есть эффект составил 2,5 трлн руб. благодаря более высоким ценам, отметил министр энергетики Александр Новак.

Несмотря на снижение нефтедобычи в России в прошлом году цены на нефть были примерно на 15 долларов выше, чем до подписания соглашения, добавил Новак.