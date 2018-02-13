Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Выгода России от сделки с ОПЕК составила 2,5 трлн рублей

13 февраля 2018, 15:58

За два года в бюджет РФ поступило около 1,7 трлн рублей благодаря сделке по сокращению добычи нефти.
Владимир Путин предлагает пересчитать бюджет, исходя из падения мировой экономики
ОПЕК сократит квоты на добычу нефти на саммите в Алжире
Цена на баррель нефти за 4 месяца упала на 56 процентов – до 64 долларов
Нефтяной рынок берет тайм-аут
Баррель нефти отступил от исторических ценовых рекордов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Дополнительные доходы бюджета России благодаря сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+ за последние два года составили 1,7 трлн руб., пишет «Газета.Ру».

За период с 2016 по 2017 год в бюджет РФ поступило около 1,7 трлн руб., компании получили около 700 млрд руб., то есть эффект составил 2,5 трлн руб. благодаря более высоким ценам, отметил министр энергетики Александр Новак.

Несмотря на снижение нефтедобычи в России в прошлом году цены на нефть были примерно на 15 долларов выше, чем до подписания соглашения, добавил Новак.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter