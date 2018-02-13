Мединский заявил, что «50 оттенков свободы» обрушили российский прокат

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил на совещании вице-премьеру Ольги Голодец, что последняя часть трилогии «50 оттенков серого» обрушила российский прокат, сообщает РИА «Новости».

В связи с этим глава Минкультуры попросил вице-премьера Правительства поддержать законопроект об ограничении количества сеансов одной картины в кинотеатрах.



По словам Мединского, неделю назад на «Пятьдесят оттенков свободы» приходилось 70 процентов сеансов в кинотеатрах. И это, по мнению главы ведомства, привело к обрушению проката отечественных фильмов.



Мединский также напомнил, что в этом году в прокат выходят ленты «Суворов» и «Гофманиада» от «Союзмультфильма».



Министр культуры давно борется за уменьшение доли иностранных лент в российском прокате. Ранее он попросил Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ограничить количество сеансов одной картины в кинотеатрах до 35 процентов и отчислять 3 процента с каждого билета на поддержку отечественного кино.