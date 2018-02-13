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Синоптики Татарстана предупреждают о морозах и тумане

13 февраля 2018, 13:53 , Фото: Рамиль Гали

Синоптики Татарстана предупреждают о морозах и тумане Местами столбики термометров опустятся до 25 градусов ниже нуля.
В некоторых районах Татарстана завтра ожидается тридцатиградусный мороз
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупреждают об ожидающемся завтра местами на территории республики понижении температуры воздуха до 25 градусов мороза.

Кроме того, местами по республике 14 февраля опустится туман. 


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