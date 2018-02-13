Синоптики Татарстана предупреждают о морозах и тумане

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупреждают об ожидающемся завтра местами на территории республики понижении температуры воздуха до 25 градусов мороза.
Кроме того, местами по республике 14 февраля опустится туман.
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13 февраля 2018, 13:53 , Фото: Рамиль Гали
(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана предупреждают об ожидающемся завтра местами на территории республики понижении температуры воздуха до 25 градусов мороза.
Кроме того, местами по республике 14 февраля опустится туман.