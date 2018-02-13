СМИ: Российские военные не смогут пользоваться соцсетями

(Казань, 13 февраля. «Татар-информ»). Российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и прочими подобными ресурсами, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Военным также рекомендуют не распространять в Интернете данные о своей службе и отключить в телефонах геолокацию.

На данный момент эти правила носят рекомендательный характер, но Минобороны уже разрабатывает поправки к законам, которые сделают их обязательными.

Правила поведения в Интернете ведомство разработало в конце прошлого года. Сейчас рекомендации, выполненные в виде памяток и наглядных пособий-плакатов, направлены в войска.

Публикации российских военных постоянно анализируют иностранные спецслужбы. Размещенные в Сети фотографии и видеоматериалы, привязанные к местности, могут «сорвать боевую задачу», говорится в сообщении издания. Поэтому военным рекомендовали просить близких не распространять данные об их службе.