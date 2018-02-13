Дефицит челнинского бюджета составит 734 млн рублей

(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на совместном заседании постоянных комиссий депутаты утвердили повестку предстоящей отчетной сессии Городского Совета.

В частности, в ходе следующего заседания Городского Совета планируется внести изменения в бюджет города на 2018 год.

Предполагается, что остатки бюджета 2017 года в размере 298 млн руб. будут направлены на организацию летнего отдыха и трудоустройство детей, на что планируется затратить 12,6 млн руб.

На капитальный ремонт учреждений социально-культурной сферы есть намерение израсходовать 83,3 млн руб. В том числе — на ремонт детских садов уйдет 78,1 млн руб., на завершение капитального ремонта помещения культурно-образовательной платформы «Метро» в МЦ «Нур» — 5,2 млн руб.

На поддержку команд из спортивных школ Автограда будет направлено 2 млн руб. На эти средства они смогут выезжать на соревнования.

Еще 5 млн руб. власти планируют вложить в установку видеокамер по программе «Безопасный город».

За счет прошлогодних остатков бюджета власти собираются закрыть кредиторскую задолженность муниципальных учреждений в размере 26,8 млн руб.

Пойдут деньги и в резервный фонд оплаты труда муниципальных служащих — 36,2 млн руб.

Таким образом, исполком на предстоящей сессии предложит депутатам утвердить следующие финансовые параметры на 2018 год: по доходам бюджет составит 8,1 млрд рублей, по расходам 8, 8 млрд рублей.

Дефицит бюджета составит 734 млн рублей.