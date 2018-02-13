Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Центробанк создаст департамент информационной безопасности

13 февраля 2018, 14:18

Департамент получит статус центра компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы.
ЦБ РФ: Ни под каким предлогом не сообщайте незнакомцам данные своей банковской карты
Татагропромбанк нарушил норматив достаточности базового капитала
Центробанк отозвал лицензии у двух банков
Центробанк стал расчетным центром Visa в России
Госдума приняла закон о контроле ЦБ РФ за получившими господдержку банками

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Центробанк создаст подразделение информационной безопасности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

В новом подразделении будет работать центр компетенции по обеспечению киберустойчивости кредитных и финансовых организаций. Центр будет определять потребности рынка в совершенствовании системы киберзащиты, информировать о случаях, связанных с нарушением требований к защите информации при выполнении банковских операций.

В 2018 году ЦБ намерен наладить информационный обмен с банками по поводу нарушений безопасности. В настоящее время эту функцию выполняет Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ). 

С 1 июля банки должны будут в обязательном порядке сообщать Центробанку об атаках, напомнил Скобелкин.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter