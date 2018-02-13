Более полутысячи музыкантов подали заявки на проект «Музыка в метро»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Более 500 музыкантов хотят участвовать в проекте «Музыка в метро». За первые десять дней приема было собрано более полутысячи заявок, сообщает ТАСС.



Прием заявок стартовал 29 января и завершится 25 февраля. В прошлом году за месяц кастинга было подано около одной тысячи заявок.



В этом году среди заявившихся и известные коллективы, среди которых – Brevis Brass Band, Владимир Семибратов и Mulerman Band, а также ансамбль гусляров с тульским мужским вокальным ансамблем.



Организаторы, в роли которых выступает Московский продюсерский центр, отмечают, что принять участие в кастинге может любой артист независимо от возраста, образования и направления в музыке. Победители будут выступать в московском метро в течение года. Площадку и время они будут выбирать сами.



Проект «Музыка в метро» осуществляется с 2016 года.