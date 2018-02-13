(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Новый поселок Тарасово может появиться в Мамадышском районе. На заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению принято решение назначить публичные слушания по вопросу образования нового поселения в составе Мамадышского района республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Слушания будут проводиться 28 февраля в СДК поселка Зверосовхоза.

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О наименованиях географических объектов» и статьей 4 Закона РТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере наименований географических объектов в РТ».

Темой слушаний является вопрос образования в Урманчеевском сельском поселении Мамадышского муниципального района населенного пункта и присвоения ему статуса поселка и наименования «Тарасово».

Присвоение наименования населенному пункту повлечет расходы в сумме 7 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на установку дорожных указателей.

