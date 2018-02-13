Машиностроительный кластер РТ станет участником инвестфорума в Сочи

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Республиканский машиностроительный кластер станет участником сочинского инвестиционного форума. Татарстанскую делегацию возглавит Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает портал Агентства по привлечению инвестиций Набережных Челнов.
В делегацию также войдут глава АИР РТ Талия Минуллина, руководитель республиканского Минэкономики Фарид Абдулганиев, глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов, председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров, а также члены кластеров и руководители профильных ведомств.
Вместе с другими участниками инвестфорума они попытаются найти решение проблем, с которыми сталкиваются российские регионы в процессе привлечения инвестиций.
Еще одной темой «Сочи-2018» станет поиск эффективных экономических моделей для развития различных отраслей промышленности. Форум стартует уже завтра и продлится до 16 февраля.