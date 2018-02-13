Ученые впервые создали почку из стволовых клеток

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Американские ученые впервые вырастили в лаборатории ткань человеческой почки, сообщает «Хайтек».

Специалисты взяли стволовые клетки человека и в особой среде вырастили из них почечные клубочки. Затем их смешали с гелем, который имитировал соединительную ткань, и поместили клубочки под кожу мышей. Исследование показало, что клубочки образовали нефроны — функциональные единицы почек.

Кроме того, ученые выяснили, что получившиеся структуры способны фильтровать кровь и производить мочу.

Открытие может помочь миллионам людей, страдающих от почечной недостаточности.