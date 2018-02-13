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General Motors закроет завод в Южной Корее

13 февраля 2018, 19:42

В последние три года предприятие задействовало только 20 процентов своих мощностей.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Американская автомобильная корпорация General Motors объявила о закрытии своего завода в южнокорейском Кунсане, пишет «Коммерсантъ».

Завод планируется закрыть к концу мая этого года. Решение свернуть производство связано с низкой загрузкой предприятия. В последние три года завод использовал только 20 процентов своих мощностей. 

Завод в Южной Корее был открыт в 2002 году и за 16 лет произвел порядка 10 млн автомобилей. Подразделение американской корпорации обеспечивает занятость 200 тысяч граждан в Республике Корея.

 

 


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