General Motors закроет завод в Южной Корее

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Американская автомобильная корпорация General Motors объявила о закрытии своего завода в южнокорейском Кунсане, пишет «Коммерсантъ».

Завод планируется закрыть к концу мая этого года. Решение свернуть производство связано с низкой загрузкой предприятия. В последние три года завод использовал только 20 процентов своих мощностей.

Завод в Южной Корее был открыт в 2002 году и за 16 лет произвел порядка 10 млн автомобилей. Подразделение американской корпорации обеспечивает занятость 200 тысяч граждан в Республике Корея.