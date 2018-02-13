(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане депутата и адвоката осудят за подмену долговой расписки и попытку оговорить кредитора, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора Руслан Галиев.

43-летнего народного избранника и 34-летнего юриста обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, фальсификации доказательств по гражданскому делу и заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Следствие установило, что в конце 2014 года депутат занял у знакомого 8,8 млн рублей под расписку. Он обязался вернуть деньги до 1 мая 2015 года, но не выполнил обещание.

В августе 2016 года кредитор обратился в суд с иском о взыскании долга. 34-летний юрист, представлявший в суде интересы народного избранника, подменил в материалах дела оригинал долговой расписки на подделанный им самим документ.

Почерковедческая экспертиза указала на фальсификацию, и суд отказал кредитору депутата в удовлетворении требований.

Более того, в июле 2017 юрист обратился в суд с заявлением о привлечении уже самого кредитора к ответственности якобы за использование фальшивой расписки, однако вскоре афера была раскрыта правоохранителями.

Свою вину 43-летний депутат не признал, его подельник-юрист дал признательные показания.

Арест наложен на 1,4 млн рублей и 145 евро депутата, а также на наручные часы, коллекционные монеты, земельные участки, помещение в Казани, счета и иномарку.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.