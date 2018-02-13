Всероссийские соревнования по джиу-джитсу в честь Марджани пройдут в Казани

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Казани пройдут Всероссийские соревнования по джиу-джитсу в честь Шигабутдина Марджани. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Мероприятие пройдет в рамках юбилейного года, посвященного 200-летию со дня рождения выдающегося татарского религиозного деятеля и ученого Шигабутдина Марджани, который занимает особое место в истории татарской общественной мысли и является наиболее яркой фигурой реформаторского движения XIX столетия. Богослов Марджани известен выдающимися успехами в старинном татарско-тюркском боевом искусстве «кара каплан».

Состязания состоятся 24 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс».

В спортивных соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены со всей России, которые являются членами региональных федераций, мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, имеющие квалификацию не ниже первого разряда по джиу-джитсу. Планируется, что в состязании примут участие более ста спортсменов.

Победители получат медали, дипломы и памятные призы. Также среди призеров из числа мужчин – соблюдающих мусульман, являющихся гражданами России, разыграют путевку в хадж по программе официального оператора «ДУМ РТ Хадж».

Первые соревнования по джиу-джитсу на Кубок имени Марджани прошли в Казани в прошлом году.

