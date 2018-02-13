Казанская полиция разыскивает ограбившего престарелую женщину злоумышленника

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). На ж/д станции «Высокая Гора» двое мужчин ограбили 81-летнюю женщину, сообщает пресс-служба Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

27 декабря прошлого года в полдень грабители вырвали из рук пенсионерки сумку, в которой находились кошелек, деньги и продукты. Общая сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей.

По данному факту возбуждено дело по статье «Грабеж».

В совершении этого преступления подозревается 31-летний мужчина.

Если вы пострадали от действий этого человека, просьба звонить по телефонам: (843) 2 922 772; 2 940 394.