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Российский горнолыжник Трихичев попал в больницу после падения на Олимпиаде

13 февраля 2018, 09:06

Спортсмен получил несколько ушибов в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Российский горнолыжник Павел Трихичев попал в больницу после падения в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщила заместитель главного тренера горнолыжников из России Анастасия Попкова, передает ТАСС.

Сообщается, что у Трихичева диагностировано несколько ушибов. Из-за этого он не смог продолжить выступление.

Ранее сообщалось, что российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали «бронзу» в дабл-миксте на Олимпийских играх. 


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