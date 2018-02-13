Российский горнолыжник Трихичев попал в больницу после падения на Олимпиаде

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Российский горнолыжник Павел Трихичев попал в больницу после падения в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщила заместитель главного тренера горнолыжников из России Анастасия Попкова, передает ТАСС.

Сообщается, что у Трихичева диагностировано несколько ушибов. Из-за этого он не смог продолжить выступление.

Ранее сообщалось, что российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали «бронзу» в дабл-миксте на Олимпийских играх.