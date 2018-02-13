В Татарстане перед ЧМ-2018 планируют запустить турмаршрут «1000 и 1 удовольствие»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В преддверии чемпионата мира по футболу, в мае 2018 года, власти Татарстана планируют запустить новый туристический маршрут «1000 и 1 удовольствие». В рамках нового маршрута гости республики смогут путешествовать на велорикшах. Об этом рассказал журналистам замглавы Госкомитета РТ по туризму Артур Абдрашитов, сообщает ТАСС.

«В 2018 году мы планируем презентовать брендовый маршрут Республики Татарстан, который соответствует концепции нашего официального бренда Visit Tatarstan и будет называться "1000 и 1 удовольствие"… В мае уже есть первые туристы, которые хотят проехать по этому маршруту», – рассказал Абдрашитов.

По словам чиновника, туристов будут сопровождать не просто экскурсоводы – в определенных частях маршрута их будет встречать определенный герой, рассказывающий об истории, национальном колорите и характерных привычках татарского народа.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.