«Росатом» просит у Правительства триллион рублей на модернизацию энергетики

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Госкорпорация «Росатом» попросила у российского правительства 1 трлн рублей на создание четырех новых энергоблоков. Строительство должно пройти в рамках программы модернизации энергетики, пишут «Ведомости».
При этом общий объем программы оценивается в 1,5 трлн рублей, уточняет издание.
В случае одобрения просьбы «Росатом» собирается потратить деньги на строительство ядерных энергоблоков ВВЭР-1200. Два из них корпорация разместит на Курской АЭС, еще два — на Смоленской АЭС. Затраты на первые три реактора готов компенсировать сам «Росатом», рассказали собеседники издания.
Минэнерго РФ оценит эту инициативу по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича, указывает издание.