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Экономика и финансы

«Росатом» просит у Правительства триллион рублей на модернизацию энергетики

13 февраля 2018, 09:19

Госкопорация намерена построить четыре новых энергоблока.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Госкорпорация «Росатом» попросила у российского правительства 1 трлн рублей на создание четырех новых энергоблоков. Строительство должно пройти в рамках программы модернизации энергетики, пишут «Ведомости».

При этом общий объем программы оценивается в 1,5 трлн рублей, уточняет издание.

В случае одобрения просьбы «Росатом» собирается потратить деньги на строительство ядерных энергоблоков ВВЭР-1200. Два из них корпорация разместит на Курской АЭС, еще два — на Смоленской АЭС. Затраты на первые три реактора готов компенсировать сам «Росатом», рассказали собеседники издания.

Минэнерго РФ оценит эту инициативу по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича, указывает издание.

 


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