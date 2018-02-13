Биатлонист Бабиков после 40-го места в пасьюте на ОИ сбежал от прессы через забор

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпиаде отказался от общения с журналистами. Чтобы избежать разговора с прессой, спортсмен перелез через специальное ограждение и покинул микст-зону, сообщает ТАСС.

Бабиков по итогам гонки показал 40-е время, стартовав под 57-м номером.

Позднее спортсмен обратился к СМИ с просьбой не критиковать его за удручающие результаты на Играх-2018. «Спасибо за поддержку, когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите, пользы больше», — написал Бабиков в своем «Инстаграме».