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Спорт

Биатлонист Бабиков после 40-го места в пасьюте на ОИ сбежал от прессы через забор

13 февраля 2018, 08:32

Позднее спортсмен обратился к СМИ с просьбой не критиковать его за удручающие результаты на Играх-2018.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпиаде отказался от общения с журналистами. Чтобы избежать разговора с прессой, спортсмен перелез через специальное ограждение и покинул микст-зону, сообщает ТАСС.

Бабиков по итогам гонки показал 40-е время, стартовав под 57-м номером.

Позднее спортсмен обратился к СМИ с просьбой не критиковать его за удручающие результаты на Играх-2018. «Спасибо за поддержку, когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите, пользы больше», — написал Бабиков в своем «Инстаграме».


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