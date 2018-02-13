В Лениногорском районе в увязший в снегу грузовик перекрыл дорогу легковушке с ребенком

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Лениногорском районе увязший в снегу грузовик из ХМАО перекрыл дорогу легковушке с ребенком, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На проселочной дороге в деревне Горкино груженый металлом «МАЗ» застрял в снегу и перегородил дорогу «Дэу Нексия», в котором находился малолетний ребенок. В итоге в снегу увязли обе машины, а у водителей не было с собой лопат.

Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №7 откопали автомобили и отбуксировали их до трассы.