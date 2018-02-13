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Российские керлингисты впервые завоевали олимпийские медали

13 февраля 2018, 08:04

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали «бронзу», победив сборную Норвегии со счетом 8:4.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали первые в истории отечественного керлинга медали Олимпиады – во вторник в Пхенчхане они взяли «бронзу» в дисциплине дабл-микст. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Россияне победили сборную Норвегии со счетом 8:4 на льду Gangneung Curling Centre в Канныне.

За «золото» в дабл-миксте поборются команды Канады и Швейцарии.

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сравнил бронзовую медаль россиян по ценности с золотой. «Действительно это большой успех нашей команды, всего российского керлинга. Расцениваем это третье место, как победу. Ребята достигли этого успеха собственным трудом, тренировками, а подчас и лишениями. Мы гордимся ими», – сказал он, комментируя итоги соревнований.


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