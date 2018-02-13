Рустам Минниханов принес соболезнования губернатору Оренбуржья в связи с крушением Ан-148

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принес соболезнования губернатору Оренбургской области Юрию Бергу в связи с крушением самолета АН-148. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Примите самые глубокие соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148, следовавшего в Орск. С болью в сердце восприняли татарстанцы известие о гибели всех пассажиров и членов экипажа. Скорбим вместе с семьями и близкими погибших, просим передать им слова поддержки и искреннего сочувствия, пожелания сил и стойкости в эти горестные дни», – говорится в телеграмме татарстанского лидера.

Самолет Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Подмосковье. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Среди них оказалась и уроженка Казани.