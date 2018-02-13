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В Белом доме раскрыли содержание телефонного разговора Путина и Трампа

13 февраля 2018, 06:22

Лидеры двух стран обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, в частности ядерную проблему КНДР.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время телефонных переговоров 12 февраля обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, в частности ядерную проблему КНДР. Повестку переговоров лидеров двух стран раскрыли в Белом доме, информирует ТАСС.

«Президенты двух стран обсудили и другие темы, представляющие взаимную обеспокоенность, а Президент Трамп в очередной раз подчеркнул важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи», — отмечается в официальном заявлении.

Ранее Путин рассказал, что темой его разговора стало палестино-израильское урегулирование. Также сообщалось, что американский Президент принес российскому лидеру соболезнования в связи с крушением Ан-148


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