Дональдас Кайрис: «Мы не играли идеально»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Калева» Дональдас Кайрис после поражения от УНИКСа (67:75) в лиге ВТБ признал силу сопернику и отметил в своей команде американца Бриско.

«Это была непростая игра против действительно сильного соперника. Мы не играли идеально, но были довольно близки к успешному результату. Из-за нескольких обидных промахов и неправильно принятых решений мы упустили победу, 3 — 4 владения решили исход поединка. Мы сражались, мы выиграли подбор, но этого оказалось недостаточно. Также нам не хватило агрессии, в первой половине мы пробили всего лишь 4 штрафных. Хотелось бы отметить игру Исайи Бриско, он невероятно талантливый игрок, который доставил УНИКСу немало проблем», — констатировал Кайрис.