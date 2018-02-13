Рустаму Минниханову расскажут о перспективах гражданского судостроения в Татарстане

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Во второй половине дня Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Зеленодольск. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства республики.

Сразу по прибытии татарстанский лидер отправится на завод им. А.М. Горького. Там Рустам Минниханов осмотрит модернизированный трубомедницкий цех. Затем лидеру республики презентуют судостроительную корпорацию «Ак Барс» и ознакомят с перспективами гражданского судостроения в РТ.

Позже Рустам Минниханов примет участие в совместном заседании Совета Зеленодольского муниципального района и местного городского Совета. Основной темой повестки дня станет подведение итогов социально-экономического развития района в 2017 году и определение задач на 2018-й.

