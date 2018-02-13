Президент Татарстана примет участие в открытии детской поликлиники в Чистопольском районе

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Рабочую поездку в Чистопольский муниципальный район совершит сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Поездка состоится в первой половине дня, сообщается на сайте Правительства РТ.

Рустам Минниханов примет участие в торжественном открытии детской городской поликлиники ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница». Затем в сопровождении министра здравоохранения Татарстана Аделя Вафина и главного врача он осмотрит кабинеты открывшегося медучреждения и пообщается с посетителями и персоналом.

Позже лидер республики ознакомится с экспозицией выставки промышленных и сельскохозяйственных предприятий района, а также примет участие в заседании Совета Чистопольского муниципального района. С участием Президента Татарстана планируется подвести итоги социально-экономического развития территории в 2017 году и определить задачи на предстоящий период.