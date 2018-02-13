Рустам Минниханов встретится с новым генконсулом Турции в Казани

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сегодня должна состояться первая официальная встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с новым генеральным консулом Турецкой Республики в Казани.

Встреча должна состояться в первой половине дня в здании Кабинета Министров Республики Татарстан. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Дома Правительства РТ.

Фактически новый генконсул Турции находится в столице Татарстана с 15 января – принимает дела. Его предшественник – Турхан бей Дильмач в МИД Турции в Анкаре возглавил департамент, курирующий отношения Турецкой Республики с Россией и Беларусью.

Господин Доган до назначения в Казань (с 2014-го по 2017 год) служил в должности советника посольства и первого советника посольства Турции в Болгарии. До этого работал в Казахстане, Украине, Великобритании, США.

Известно, что Ахмет Садык Доган родился в 1974 году в г. Испарта (Турция), там же окончил лицей. Далее получал профильное образование в Турции, затем – в Великобритании. Владеет английским и русским языками. Вместе с супругой (русской по национальности) воспитывает двоих детей.



