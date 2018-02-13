Ипотека от Сбербанка стала доступнее для семей с детьми

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Семьям, в которых родился второй ребенок, стало проще приобрести жилье. Сбербанк России запустил новый продукт – «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Процентная ставка – всего шесть процентов годовых.

Одними из первых обладателей льготной ипотеки от Сбербанка стала семья Гильмалтдиновых из Автограда. С грядущим новосельем отца двух детей Рустема поздравил управляющий Набережночелнинским филиалом старейшего банка России Айдар Шарипов.

«Каждая семья мечтает о собственном просторном, комфортном и, желательно, новом жилье. Здорово, что очень востребованная пару лет назад программа “Ипотека с господдержкой”, вышла на новый уровень. Семьи, у которых в 2018 году родится второй или третий ребенок, теперь могут оформить ипотеку в Сбербанке под минимальную ставку – всего шесть процентов», – проинформировал Шарипов тех, кто о новом продукте еще не знал.

Программа стартовала с 7 января 2018 года и будет действовать до конца 2022 года. «Уверен, что она будет пользоваться большой популярностью, и счастливых новоселов в нашей республике и в нашей стране будет с каждым днем все больше», – подчеркнул управляющий Набережночелнинским филиалом Сбербанка.

Ставка по кредиту в шесть процентов годовых будет действовать три года для семей, где в период с 1 января 2018 года родился второй ребенок, и пять лет – для тех, кто стал родителями третьего малыша.

Для того чтобы стать участником программы, достаточно иметь для первоначального взноса 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья. Остальную сумму выдаст Сбербанк: до 8 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 3 млн рублей — для семей из иных регионов страны.

Подобрать оптимальный вариант, подать все необходимые документы и получить одобрение банка можно дистанционно – с помощью интернет-площадки www.domclick.ru или используя мобильное приложение «ДомКлик».

«Ипотека под шесть процентов – это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования, Сбербанк постарался сделать продукт не только выгодным, но и удобным, сделав доступным оформление льготной ипотеки онлайн через сервис “ДомКлик“», – уверен директор дивизиона “ДомКлик“ Сбербанка Николай Васев.

Сервис интуитивно понятен с первого захода и существенно облегчает и ускоряет процесс оформления ипотечного кредита.

Программа от Сбербанка России «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», действует по всей территории России. Счастливыми обладателями квартир по льготной программе, кроме набережночелнинцев Гильмалтдиновых, уже успели стать семьи из Екатеринбурга, Якутска, Луховиц.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер – 1481.