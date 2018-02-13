Роспотребнадзор пригласил предпринимателей Казани на разъяснительную беседу

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор Татарстана пригласил предпринимателей Казани на разъяснительную беседу об изменениях в российском законодательстве. Встреча, во время которой специалисты ведомства обещают ответить на все вопросы и выслушать пожелания управленцев, пройдет 15 февраля на базе Торгово-промышленной палаты РТ.

Предварительная запись для предпринимателей не требуется, вход свободный, уточняет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Специалисты ведомства планируют рассмотреть вопросы о типовых нарушениях требований законодательства хозяйствующими производителями и продавцами товаров легкой промышленности (одежды, обуви, изделий из натурального меха).