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Роспотребнадзор пригласил предпринимателей Казани на разъяснительную беседу

13 февраля 2018, 08:30

Во время открытой встречи специалисты ведомства обещают ответить на все вопросы управленцев и выслушать пожелания.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор Татарстана пригласил предпринимателей Казани на разъяснительную беседу об изменениях в российском законодательстве. Встреча, во время которой специалисты ведомства обещают ответить на все вопросы и выслушать пожелания управленцев, пройдет 15 февраля на базе Торгово-промышленной палаты РТ.

Предварительная запись для предпринимателей не требуется, вход свободный, уточняет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Специалисты ведомства планируют рассмотреть вопросы о типовых нарушениях требований законодательства хозяйствующими производителями и продавцами товаров легкой промышленности (одежды, обуви, изделий из натурального меха).


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