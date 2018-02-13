В Заинском краеведческом музее школьникам рассказали о вилочном восстании

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В краеведческом музее Заинска состоялся круглый стол «Черный орел – самая страшная трагедия Заинска», посвященный вилочному восстанию, сообщает «Заинск-информ».



9 февраля 1920 года в Заинской волости началось крестьянское восстание – вилочный мятеж. Выступление было направлено в первую очередь против продотрядов, продолжалось 35 дней и было подавлено в начале марта 1920 года регулярными частями Рабоче-крестьянской Красной армии.



Сотрудники музея рассказали учащимся 8-го класса школы № 1 о гражданской войне, страшном голоде, который был в крупных промышленных городах, о продразверстке. Ребята узнали о тех, кто погиб от рук «вилочников» в Заинской волости.



Тема вилочного восстания тяжела для детского восприятия, однако сотрудники краеведческого музея постарались преподнести весь материал с помощью фотографий и документов, сохранившихся в фондах музея. В завершение круглого стола дети разгадали анаграммы и кроссворд.