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Культура

В Музее Благовещенского собора отпразднуют Масленицу вкусными мастер-классами

13 февраля 2018, 08:54

Под руководством профессионального повара гость музея сможет изготовить вкусный торт (блинчики, уложенные горкой) и украсить его по своему желанию.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля сегодня, а также 15 и 16 февраля состоится ряд праздничных мероприятий, посвященных Масленице, сообщает пресс-служба музея.

Под руководством профессионального повара гость музея сможет изготовить вкусный торт (блинчики,  уложенные горкой) и украсить его по своему желанию.

К угощению посетитель музея сможет приготовить вкусный коктейль, состав которого определит сам. Для создания гастрономического шедевра сотрудники музея приготовили свежие ягоды, фрукты, мягкий сыр и сливки.

 


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