В Музее Благовещенского собора отпразднуют Масленицу вкусными мастер-классами

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля сегодня, а также 15 и 16 февраля состоится ряд праздничных мероприятий, посвященных Масленице, сообщает пресс-служба музея.
Под руководством профессионального повара гость музея сможет изготовить вкусный торт (блинчики, уложенные горкой) и украсить его по своему желанию.
К угощению посетитель музея сможет приготовить вкусный коктейль, состав которого определит сам. Для создания гастрономического шедевра сотрудники музея приготовили свежие ягоды, фрукты, мягкий сыр и сливки.