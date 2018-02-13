В Лениногорске пройдет ярмарка вакансий

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Городская ярмарка вакансий пройдет 15 февраля в Лениногорском центре занятости населения. Представители 20 предприятий и организаций района предложат соискателям более 150 вакансий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Посетители ярмарки смогут задать интересующие их вопросы специалистам центра занятости, пройдут профориентационное тестирование, получат юридические

консультации. Жители Лениногорска узнают из первых рук информацию о реальной ситуации на рынке труда, обменяются опытом в вопросах трудоустройства.

Ярмарка откроется в 10 часов утра по адресу: Лениногорск, ул. Гагарина, д. 51.

Ярмарки вакансий проводятся на постоянной основе в разных городах республики. На прошлой неделе такая ярмарка прошла в Набережных Челнах. В мероприятии приняли участие работники кадровых служб 11 предприятий и организаций. Работодатели представили 147 вакансий. Кроме того, жителям Автограда представили полный банк вакансий городской службы занятости, насчитывающий более 4800 свободных рабочих мест.

