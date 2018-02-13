Назван типичный пользователь портала госуслуг в Татарстане

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). За пять лет, начиная с 2012 года, количество пользователей портала госуслуг в Татарстане увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день на электронном ресурсе зарегистрировано 2,1 млн личных кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ

«В Татарстане типичный получатель электронных услуг — это женщина в возрасте 22 — 35 лет, которая имеет одного или нескольких детей, проживает в собственной квартире и водит автомобиль. На портале госуслуг РТ она предпочитает записываться на прием к врачу и оплачивать услуги ЖКХ. В топ самых популярных услуг также входят «электронный дневник» (просмотр школьных оценок), оплата штрафов ГИБДД и постановка ребенка в очередь в детский сад», — сказано в сообщении ведомства.

Государственные услуги в электронном виде экономят время жителей республики, повышая качество их жизни. Татарстанцы ежемесячно экономят более 380 тыс. часов благодаря электронной записи на прием к специалистам и 38 тыс. часов при подаче заявлений в электронном виде. Ежегодно растет число предоставляемых электронных сервисов. Если в 2012 году их было 86, то сегодня это число выросло до 246.

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид является стратегической задачей Президента РФ Владимира Путина. Необходимость внедрения цифровых технологий в сферу обслуживания населения он неоднократно подчеркивал в своих выступлениях.

«Нужно довести до потребителя эти возможности, которые сейчас предоставляются цифровыми технологиями. Необходимо избавить наших людей от стояния в очередях, от беготни за справками и бумажками», — отмечал лидер России.

