На портале госуслуг РТ зарегистрировались более 2 млн человек

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Порталом госуслуг РТ пользуется 2,1 млн человек, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

В 2012 году на портале были представлены всего 86 услуг, сегодня их — 246. С 2012 года в 3,6 раз увеличилось количество пользователей — до 2,1 млн личных кабинетов.

В топ самых популярных услуг входят «электронный дневник», где можно посмотреть школьные оценки, оплата штрафов ГИБДД и постановка ребенка в очередь в детский сад.

Жители Татарстана ежемесячно экономят более 380 тыс. часов при электронной записи на прием к специалистам и 38 тыс. часов при подаче заявлений в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы.