В «Алабуге» проведена сложная операция по доставке негабаритных грузов

(Елабуга, 13 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Операция по транспортировке элементов крупного производственного оборудования успешно проведена в особой экономической зоне «Алабуга», сообщает пресс-служба «Алабуги».

Компания «РЖД-Логистика» осуществила выгрузку с железнодорожных платформ и доставку на стройплощадку трех элементов крупного производственного оборудования для завода «Татцемент», говорится в сообщении пресс-службы.

Два корпуса сушилок массой свыше 20 т каждая и мельница массой 44,5 т были доставлены в «Алабугу» из китайского Чженьчжоу по железной дороге.

Диаметр каждой детали превышает 3 м, а длина составляет от 10 до 15 м. Компания «РЖД-Логистика» предоставила услуги по транспортировке «негабарита» на так называемой «последней миле» — от станции Тихоново до стройплощадки.

На новом предприятии «Татцемент» будет ежегодно производиться до 600 тыс. т наномодифицированного цемента с улучшенными свойствами. Запустить завод «Татцемент» планируется до конца 2018 года.